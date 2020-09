Geen subsidie voor Amsterdamse scholen met een hoge ouderbijdrage

Een jaar geleden kondigde de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) al aan dat ze het zou doen, maar nu is het definitief: basisscholen die van ouders een vrijwillige bijdrage vragen die hoger is dan 225 euro, krijgen geen subsidie meer van de gemeente. Moorman wil met de maatregel de sterke segregatie en kansenongelijkheid op Amsterdamse scholen een halt toe roepen. Volgens haar vormt een hoge vrijwillige ouderbijdrage een drempel voor ouders met lagere inkomens. Het geldbedrag dat scholen aan ouders vragen, gaat bijvoorbeeld naar het organiseren van schoolreisjes. Het landelijk gemiddelde is 54 euro. Sinds kort is het wettelijk verboden om kinderen uit te sluiten van activiteiten omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Ouderbijdrage voor een blokhut Voor zeven Amsterdamse scholen is de maatregel van Moorman reden om de ouderbijdrage te verlagen naar minder dan 225 euro. Zes scholen houden vast aan de hoge ouderbijdrage en lopen dit schooljaar dus de subsidie mis. Een daarvan is de Eerste Openluchtschool in Amsterdam-Zuid. Het ouderbestuur en de directie betreuren het besluit van de wethouder. Maar de subsidie van ongeveer 100 euro per kind staat in geen verhouding tot de 300 euro die ze van ouders krijgen. Koos Marinus, leraar van groep acht, vertelt dat de school de ouderbijdrage onder meer heeft ingezet voor het bouwen van een blokhut naast het schoolgebouw. "Zo konden we extra ruimte creëren voor remedial teaching." Hij is trots op het onderwijs dat ze op zijn school geven. "Ik zeg: wethouder kom hier eens kijken en laat ze in Den Haag zien hoe onderwijs ook kan zijn." De openluchtschool benadrukt dat het ouders niet weigert die de bijdrage niet betalen of niet kunnen betalen.

Meer geld per kind De ouderbijdrage maakt landelijk maar een klein deel uit van de financiering van basisscholen. Zo'n 95 procent komt van het Rijk en is gebaseerd op een formule met factoren als leerlingenaantal, de leeftijd van onderwijzers én het opleidingsniveau van de ouders. De Openluchtschool stelt dat scholen met leerlingen van laagopgeleide ouders - "terecht" - meer geld per kind van het Rijk krijgen dan een school met kinderen van hoogopgeleide mensen. Maar het is dus fijn, vindt de school, dat de ouderbijdrage er is om wat extra te kunnen doen.

Alleen in Amsterdam en Rotterdam betalen gemeenten ook mee aan het basisonderwijs. De subsidie die de gemeente Amsterdam nu intrekt bij een te hoge ouderbijdrage is bedoeld voor onderwijsondersteunend personeel, gym en bijvoorbeeld voorzieningen voor nieuwkomers en hoogbegaafden.

Niet ver van de Eerste Openluchtschool staat De Pinksterbloem. Directeur Valeri Ligterink houdt vast aan de relatief lage vrijwillige ouderbijdrage van 44 euro. "We hechten eraan dat iedereen welkom is. En voor ons is het belangrijk dat ouders zelf meewerken op school in plaats van dat ze geld geven." Ze benadrukt dat de ouderbijdrage op de Pinksterbloem ook echt vrijwillig is. "Wie niet betaalt, krijgt geen aanmaning. Sommige ouders betalen vrijwillig meer."