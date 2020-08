Onverkochte kledingbergen door corona, roep om duurzame herstart

"Ik heb zelf 25 jaar internationaal in het luxe segment gewerkt en heb gezien wat er allemaal mis is. Je ziet enorme overproductie, Chanel gaf bijvoorbeeld tien shows per jaar. Die overproductie is er vooral in het fast fashion-segment, maar nu ook in het luxe-segment, want die is de fast fashion gaan na-apen."

Maar velen in de industrie zien de crisis ook als kans. Nu de winkels weer open zijn en de fashion weeks online van start zijn gegaan, komt van hen de roep om een duurzamere herstart. Is de mode-industrie zoals we die kenden vóór corona voorgoed verleden tijd?

De mode-industrie is hard geraakt door de coronacrisis. Naar schatting zal de globale kledingindustrie tot 30 procent krimpen in 2020, de sector voor luxe kleding en goederen zelfs bijna 40 procent.

Niemand weet precies wat designers met hun niet verkochte "berg aan kleding" doen, zegt Van der Kemp. "Het verhaal is dat het wordt verbrand." Die bedrijven vernietigen hun dure kledingstukken liever dan dat ze die voor dumpprijzen verkopen, zegt Van Rossum. "Dat is natuurlijk ziek."

Minder collecties?

Nu de mode-industrie onder invloed van de coronacrisis compleet tot stilstand is gekomen, heeft een aantal grote merken zoals Armani, Gucci, Michael Kors en Dries van Noten zich afgekeerd van de mode-kalender. Zij pleiten voor het presenteren van minder collecties per jaar. Is dat het begin van minder overproductie en meer duurzaamheid?

Van Rossum is sceptisch. "Het feit dat er nu wordt nagedacht hoe we het langzamer en bewuster kunnen doen, is een stap in de goede richting. Maar ik heb niet de illusie dat alles in één keer heel anders wordt."

De grote merken zijn veelal onderdeel van beursgenoteerde bedrijven die snel weer winst en groei willen, benadrukt ze. "Ik hoorde ook al van merken die de prijzen omhoog gooien om de afgelopen maanden te compenseren. De basis van het systeem is niet veranderd."

Van der Kemp beaamt dat "die grote mode-conglomeraten" hun werkwijze snel zullen veranderen. "Maar ik denk wel dat de hele coronatijd een genadeklap is voor de mode-industrie zoals we die kenden. En dat is ook precies wat er moest gebeuren. Corona is vreselijk en ellendig, maar het heeft wel iets positiefs teweeg gebracht in de wereld."

Vóór de coronacrisis werden wereldwijd elk jaar honderd miljard nieuwe kledingstukken gemaakt. Nieuwsuur zocht uit wat jij zelf kunt doen om je kledingkast minder vervuilend te maken: