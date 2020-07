Reactie Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen laat Nieuwsuur het volgende weten.

vrijdag 20 september 2019 12:29

Prof. dr. Dimitry Kochenov is sinds 1 januari 2006 in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen. En sinds februari 2019 is hij hoogleraar Europees Constitutioneel Recht en Burgerschap (fulltime) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is erkend expert op de volgende gebieden: Vergelijkend en EU burgerschapsrecht, Beginselen en Handhaving van het EU-recht, in het bijzonder de eerbiediging van de rechtsstaat, en EU externe betrekkingen. Zijn wetenschappelijk onderzoekswerk wordt alom gewaardeerd.

De RUG is op de hoogte van de nevenwerkzaamheden van Dimitry Kochenov, zoals deze op zijn persoonlijke pagina op de RUG website zijn vermeld. Deze zijn volgens zijn opgave correct. Zijn adviseurschap bij Henley & Partners is begin dit jaar gestopt, formeel en de facto. De Quality of Nationality Index verschijnt in december aanstaande bij Hart Publishing / Bloomsbury Professional. Daarna eindigt de relatie van Henley & Partners bij deze wetenschappelijke index. Het Faculteitsbestuur heeft begin dit jaar Kochenov uitdrukkelijk geadviseerd het voorzitterschap van de Board van de Investment Migration Council (IMC) neer te leggen, om mogelijke twijfel over onafhankelijkheid te voorkomen. Dit is recentelijk gebeurd. De heer Kochenov consulteert ook overheden en internationale organisaties, zoals de Nederlandse overheid, het Europees Parlement en Malta, over constitutioneel rechterlijke en nationaliteitsvraagstukken. Dit staat in algemene bewoordingen op zijn RUG-pagina. Hij heeft tot zijn benoeming tot hoogleraar op 1 februari 2019 de regering van Malta enige keren geadviseerd over dit soort vraagstukken.

De RUG benadrukt geen twijfels te hebben aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de heer Kochenov. Vanzelfsprekend hebben vragen of onduidelijkheden rondom nevenwerkzaamheden altijd onze noodzakelijke aandacht.