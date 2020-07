De uitzending van 18 juli

Het Amerikaanse zorgstelsel kraakt onder corona

Het aantal coronabesmettingen blijft in de Verenigde Staten snel toenemen. Het land is wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie.

In de uitzending een reportage over hoe de crisis structurele problemen in de Amerikaanse samenleving blootlegt. Terwijl in de steden sommige ziekenhuizen overvoerd raken door de vele patiënten, moeten op het platteland steeds meer ziekenhuizen de deuren sluiten. In dit systeem trekken arme Amerikanen vaak aan het kortste eind.