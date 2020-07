Zo verspreiden aerosolen zich op plekken waar jij veel komt

Het gaat de afgelopen weken vaak over aerosolen, de fijne vochtdruppels die zich door de lucht verspreiden als je bijvoorbeeld hoest, niest of praat. Verspreiding van het coronavirus via aerosolen is namelijk toch mogelijk, zei het RIVM.

Het is nu de vraag of de anderhalvemeterregel voldoende is, aangezien het virus in aerosolen in de lucht kan blijven hangen. Daarvoor waarschuwden meer dan tweehonderd wetenschappers van over de hele wereld.

De Wereldgezondheidsorganisatie en ook Nederlandse universiteiten onderzoeken nu in hoeverre corona ook via aerosolen overgedragen wordt.

Wat weten we eigenlijk van deze kleine druppels? En wat kunnen we doen om de verspreiding ervan tegen te gaan? Wij zoeken uit hoe de minidruppeltjes zich verspreiden in ruimtes waar jij veel komt: de bar, de sportschool en de vergaderruimte op je werk.

