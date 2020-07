'Werkloze' luchtverkeersleiding Lelystad Airport kost jaarlijks miljoenen

Lelystad Airport had deze zomer gevuld moeten zijn met vakantievluchten, maar in plaats daarvan is het nog steeds het domein van lesvliegtuigjes en hobbypiloten. De opening van het vliegveld werd dit voorjaar voor de zoveelste keer uitgesteld. En dat kost veel geld, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg. Alleen al aan de luchtverkeersleiding wordt nu zo'n 4,4 miljoen euro per jaar uitgegeven. Ondertussen staat er een gloednieuwe terminal te wachten op passagiers. De uitbreiding van Lelystad Airport heeft eigenaar Royal Schiphol Group al 111 miljoen euro gekost, zegt Wilma van Dijk, de nieuwe directeur van het vliegveld. "Dat geld zit met name in de nieuwe terminal en de start- en landingsbaan die verlengd is." Schiphol (voor 69,77 procent eigendom van de Nederlandse staat) is zeker niet de enige investeerder in Lelystad Airport. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad namen de aanleg van nieuwe infrastructuur rondom het vliegveld voor hun rekening. Wat er in totaal is uitgegeven aan de uitbreiding van de luchthaven, blijft onduidelijk.

De opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten is nu uitgesteld tot november 2021. Eind maart kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) dat aan. Ze schreef in een Kamerbrief dat de luchtvaart door de coronacrisis zo zwaar was getroffen dat het nu niet nodig was om de opening door te zetten. Daarnaast moest de luchthaven een natuurvergunning aanvragen. Lelystad Airport zou oorspronkelijk al in 2018 opengaan, maar de opening is al vier keer uitgesteld. Onder meer vanwege een cao-conflict met de luchtverkeersleiding en fouten in de berekening van de geluidsoverlast. De minister besloot vorig jaar al de eerder vastgestelde streefdatum van april 2020 te schrappen. Dat had vooral te maken met de gevolgen van de stikstofcrisis.

Ondertussen lopen de kosten verder op. Sinds september vorig jaar heeft Lelystad Airport een eigen brandweerkorps en in november werd de luchtverkeersleiding aangesteld. Dat betekent dat geen enkel vliegtuig meer gebruik mag maken van het vliegveld zonder toestemming van de verkeerstoren. De achterliggende gedachte was dat de dertien luchtverkeersleiders en elf assistenten alvast konden inwerken voor de geplande opening in 2020. Maar nu die is verschoven naar november volgend jaar, betekent het dat de luchtverkeersleiding tot die tijd alleen hobbyvliegers en lesvliegtuigjes begeleidt. Toch vindt minister Van Nieuwenhuizen dat de luchtverkeersleiders moeten blijven, zo antwoordde ze in april op Kamervragen van D66. "Tijdelijk afschalen van verkeersleiding vraagt een dubbele omschakeling voor zowel verkeersleiding als gebruikers en levert veiligheidsrisico's op. Ook zou dit betekenen dat verkeersleiders op korte termijn een heropleidingstraject moeten starten. Door de verkeersleiding op Lelystad juist actief te houden kunnen verkeersleiders voldoende 'vlieguren' blijven maken om hun brevet te behouden."

365.000 euro per maand Wat het aanhouden van de luchtverkeersleiders kost, was tot nu toe onduidelijk. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat na vragen van Nieuwsuur weten: "De exploitatiekosten (salaris, onderhoud apparatuur, huur van vastgoed) bedragen ongeveer 365.000 euro per maand." Dat betekent dat LVNL op jaarbasis er bijna 4,4 miljoen euro aan uitgeeft. De minister wijst er in een Kamerbrief op dat de verkeersleiders onder vast contract staan bij LVNL. "Opschorten van de verkeersleiding op Lelystad levert dus geen directe bezuiniging op." Directeur Van Dijk van Lelystad Airport is blij dat de luchtverkeersleiders niet worden weggehaald. In haar ogen zou een dergelijk besluit ook onverstandig zijn. "Als je de opening doet op 1 november 2021, dan moet je zorgen dat alle partijen goed op elkaar zijn ingespeeld."

“ Kunnen we die mensen niet wat beters te doen geven? D66-Kamerlid Jan Paternotte