'Nederland is klaar voor een eventuele nieuwe coronapiek'

Een stad op slot doen, kan in theorie, zegt De Jonge. "Maar dan hebben we wel wat dingen gemist." En kan dat in dit kleine land wel? "Je kunt naar een andere plaats gaan", zegt Bruls. "Je kunt mensen alleen verplichten zich te isoleren bij een besmetting. Een bedrijf of een tehuis kun je afsluiten. Dat is overzichtelijk, maar echt lokaal opleggen van maatregelen is moeilijk."

Er zijn in Nederland nagenoeg geen plannen voor lokale of regionale lockdowns, maar Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, is er gerust op dat Nederland klaar is voor een nieuwe coronapiek. "We zijn klaar voor nieuwe situaties. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan de laatste vier maanden. We zijn nu beter voorbereid."

Bruls, die alle 25 veiligheidsregio's in Nederland aanstuurt, zegt dat de afstemming voor de verschillende maatregelen gebeurt met tal van betrokken instanties. "We hebben geen crisisdraaiboek, deze crisis is zodanig dat geen draaiboek daar op voorbereid is. De GGD's en politie zijn belangrijke adviseurs. En in Den Haag wordt ook het dashboard gemaakt met informatie uit een groot aantal bronnen."

Dat dashboard moet nog wel gevuld worden met alle verschillende informatie. "Hoe we dat gaan toepassen, moet blijken", zegt Bruls. "Het crisisteam moet dan nog een afweging maken. We staan nu in de waakstand, maar we kunnen zo weer verder gaan. We hebben nu meer ervaring. Lokale situaties tonen ook aan dat elke situatie anders is."

Spannend

Maatregelen in een regionale lockdown kunnen zijn gericht op de woonsituaties, dus op een straat, wijk of wooncomplex, maar ook op een werksituatie. "Je kunt dus bewoners isoleren, maar ook werknemers van een bepaald bedrijf. Zoals het geval was bij twee fruittelers in de Betuwe, waar de bedrijven werden stilgelegd na een uitbraak."

"We weten nu meer en veel info maakt regionaal ingrijpen mogelijk. Maar echt een hele regio afsluiten, dat gaat niet werken hoor", zegt Bruls, die het wel spannend vindt wat er in het najaar zal gebeuren. "Dan zijn we minder buiten en meer binnen."

Een woordvoerder van het RIVM laat aan de NOS weten dat een regionale lockdown theoretisch wel kan, maar erg waarschijnlijk is het niet. "Nederland is zo'n klein land. Dat stuit op zoveel praktische bezwaren." Als je de horeca in een plaats sluit, hoe zorg je er dan voor dat de inwoners niet de horeca in een buurgemeente gaan bezoeken?