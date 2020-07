Wie kiest het CDA als nieuwe aanvoerder? 'De strijd verandert iedere dag'

De strijd om het lijsttrekkerschap bij het CDA is begonnen. De drie kandidaten hebben zich nog maar net aangemeld: Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. Ze moeten zich snel profileren, want deze week stemt hun achterban. Morgenavond gaan de drie met elkaar in debat. Over hun koers en hun ambities.

Een kandidaat moet een absolute meerderheid halen en geen van de kandidaten lijkt dat nu, bij de eerste stemronde, al in zicht te hebben.

Frontrunner

"De strijd bij het CDA wordt steeds spannender en verandert iedere dag", zegt politiek duider Arjan Noorlander. "Eerst leek het Hoekstra tegen de Jonge te worden. Toen De Jonge tegen Keijzer, maar de afgelopen dagen is het beeld weer aan het draaien. Pieter Omtzigt lijkt in verschillende peilingen steeds dichter bij De Jonge te komen."

De Jonge is nu vicepremier en heeft een grote rol in de aanpak van de coronacrisis. "Hij is duidelijk de frontrunner. Hij wil van het CDA weer de grote middenpartij van weleer maken. De Jonge is de gedroomde kandidaat van de partijtop", zegt Noorlander.

"Eigenlijk ging iedereen ervan uit dat hij zonder een echte verkiezingsstrijd het CDA naar een middenkoers zou sturen. Maar juist die ruk naar het midden maakt hem nu kwetsbaar in een echte verkiezingsrace omdat hem dat ook kleurlozer maakt."

Hugo de Jonge associeert zich altijd met Rotterdam, de stad waar hij 25 jaar geleden als student ging wonen en later wethouder werd. We gingen terug naar de Moerkerkestraat met Sven de Langen, die De Jonge opvolgde als wethouder in Rotterdam.