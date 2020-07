Architect Rem Koolhaas wil aandacht voor stad naar 'vergeten platteland' verschuiven

Dat overal ter wereld steeds meer mensen naar de stad trekken, is al tijden gaande. De Verenigde Naties verwachten dat binnen twintig tot dertig 80 procent van de wereldbevolking in een stad woont. "Een totale ramp", vindt architect Rem Koolhaas. "Volledig absurd dat iedereen op een kluit gaat zitten."

Met zijn compagnon Samir Bantal maakte Koolhaas de tentoonstelling Countryside, The Future in het Guggenheim in New York. Vijf jaar lang onderzochten ze hoe het platteland is ingericht. Door corona moest het museum in de stad de deuren sluiten, maar dat maakt de boodschap misschien nog wel sterker.

Er moet meer aandacht komen voor buitengebieden, vinden de architecten. De 'herwaardering van het platteland' is volgens Koolhaas belangrijker dan ooit. Dit is bovendien het moment om met een visie te komen, vindt hij, want die is er nu niet.

Tunnelvisie

Koolhaas denkt dat we in het Westen met een soort tunnelvisie naar de stad kijken. "We voelen ons als stedelingen onkwetsbaar, omdat het in de stad zo goed is geregeld. De coronacrisis heeft een deuk geslagen in het volmaakte beeld. De vraag of steden wel zo aantrekkelijk en wel zo veilig zijn staat ineens acuut op de agenda."

Ook Koolhaas' compagnon Bantal noemt de pandemie een goede aanleiding om de focus eens te verleggen van de stad naar 'the countryside'. "Ik denk dat er nu een generatie opgroeit die de dichtheid van de stad misschien wel eng vindt en niet meer accepteert", zegt Bantal. "Dat kinderen al een halfjaar binnen moeten blijven, heeft volgens mij een ontzettende impact."

Enig benul

Ook op persoonlijk vlak merkt Koolhaas dat het buitengebied weinig aandacht krijgt. Toen hij twaalf was, ging hij zelf vaak naar het platteland. "Ik kan een koe melken en ik weet hoe het is om twee weken op een boerderij te wonen." Het contact met het platteland is de afgelopen jaren veel minder geworden. "Noch mijn kinderen noch mijn kleinkinderen hebben enig benul van wat de 'countryside' is."

