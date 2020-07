MH17-verdediging: nieuw onderzoek naar wrak

MH17-verdachte Oleg Poelatov mag zelf onderzoek laten uitvoeren naar de wrakstukken van vlucht MH17. Ook kan hij een aantal nieuwe getuigen horen, waaronder de producent van het wapen waarmee het vliegtuig volgens het OM is neergehaald. En gaat een deskundige manipulatie van beelden onderzoeken.

Poelatov is de enige verdachte die zich laat bijstaan door een Nederlandse advocaat. De verdediging wilde ook veel getuigen horen die verklaarden dat vlucht MH17 is neergehaald door een gevechtsvliegtuig. De rechtbank gaf vandaag aan dat ze de relevantie van die verzoeken nu niet kan beoordelen.

Verklaring

De verdachte heeft het recht om te zwijgen, zei rechtbankvoorzitter Steenkamp, maar een verklaring helpt wel 'om te beoordelen of het horen van getuigen van belang is voor de verdediging.' Want als Poelatov beweert dat hij helemaal niet in Oekraïne was, dan is het ook niet relevant om alternatieve scenario's te onderzoeken.

De verdediging krijgt tot het najaar de tijd om alle onderzoekswensen te presenteren en duidelijk te maken hoe Poelatov reageert op de aanklacht.

Moeite

De rechtbank wil dat het OM nogmaals moeite doet om satellietbeelden van de VS te krijgen. De VS hebben aangegeven dat er radar- en andere informatie is over het neerhalen van vlucht MH17. Die informatie zit niet in het dossier. De VS hebben alleen op basis van geclassificeerde informatie een memorandum opgesteld. De rechtbank wil dat opnieuw geprobeerd wordt de achterliggende informatie te krijgen.

Deze maand zei de verdediging dat het OM 'koste wat kost' probeert te bewijzen dat vlucht MH17 is neergehaald door een bukraket. Aanwijzingen en feiten die een andere kant op wijzen worden genegeerd, meent de verdediging van Poelatov. Volgens het OM was Poelatov betrokken bij het transport van de bukraket, het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald.

Onvoldoende onderzoek

De verdediging vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de alternatieve versies. Bovendien heeft het bewijsmateriaal vier maanden onbeheerd in een veld gelegen. Slechts dertig procent van het vliegtuig is geborgen en dat is niet op een forensische manier gedaan. En het onderzoek leunt volgens de verdediging sterk op door de Oekraïense veiligheidsdienst afgeluisterde gesprekken.

Volgens het Openbaar Ministerie was de verdediging bezig met een 'fishing-expedition'. 'Voor het overgrote deel' zouden alle verzoeken tot het horen van deze getuigen moeten worden afgewezen. Poelatov kan onderzoek laten doen, meende het OM, maar moet dat dan wel 'voldoende en behoorlijk motiveren'.

De rechtbank geeft de verdediging nu meer tijd. Het proces gaat verder op 31 augustus.