Onderzoeksraad gaat lek bij Citrix onderzoeken

Citrix juicht het OVV-onderzoek toe. "Dit soort onderzoeken kan alleen maar beveiliging beter maken en dat vinden we prima", zegt Jeroen van Rotterdam, een Nederlandse topman bij het bedrijf.

Hij zegt niet verbaasd te zijn over het aantal servers dat getroffen werd door het lek. Volgens hem gaat het maar om "minder dan één procent van het aantal Citrix-apparaten dat in gebruik is".

Bedrijven die na het dichten van het lek alsnog gehackt werden, hadden er goed aan gedaan hun systemen door te lichten of er al een aanval was geweest. "Dat is zeer gebruikelijk en bevelen wij zeker aan. Klanten zijn verantwoordelijkheid voor hun eigen systemen."