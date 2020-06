Laboratoria slepen Staat en GGD's voor de rechter om 'uitsluiting' coronatests

Twee laboratoria stappen naar de rechter omdat ze geen opdrachten krijgen voor het testen op corona. Ze stellen dat ze ruime testcapaciteit hebben, maar door het RIVM worden buitengesloten. Het gaat om de samenwerkende laboratoria U-Diagnostics uit Baarn en Labor Dr. Wisplinghoff uit Keulen, Duitsland. Begin april zijn ze door het RIVM formeel goedgekeurd voor het uitvoeren van covid-19-testen. Maar ze worden naar eigen zeggen ten onrechte door het RIVM toch niet op de lijst met erkende medisch-microbiologische laboratoria geplaatst. Omdat ze niet op die lijst staan zouden de GGD's hen geen opdracht geven om te testen, en worden tests via huisartsen niet vergoed uit het zogenaamde Openbare Gezondheidszorgbudget. U-Diagnostics eist in het kort geding gelijke behandeling met andere laboratoria in Nederland. "Wij verwachten rechtvaardigheid om ervoor te zorgen dat nooit meer hard nodige testcapaciteit onbenut wordt gelaten en dat alle aanbieders gelijk en eerlijk worden behandeld", zegt directeur Maarten Cuppen. Hoestend en proestend in de bus Zes huisartsen steunen de klacht, onder wie Hans Burggraaff uit Weesp. Nu is het beleid dat iedereen die een test wil, bij een GGD een monster moet laten afnemen. "Mijn patiënten moeten nu helemaal naar Hilversum naar de GGD. Een deel gaat met het openbaar vervoer, die zitten hoestend en proestend in bus of trein." "Dat is niet veilig en ook niet nodig. Ik kan hier in mijn praktijk monsters afnemen en ze zo naar U-Diagnostics sturen. Dan hoeven mijn patiënten niet te reizen en is het risico op verspreiding veel kleiner." Burggraaff heeft ook de GGD aangeboden om bij zijn praktijk monsters af te nemen, maar daar is volgens hem niet op gereageerd.

'Meer testen had doden gescheeld' Volgens de twee laboratoria die naar de rechter stappen, zeggen ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid dat opdrachten tot testen voorlopig alleen worden gegund aan Nederlandse laboratoria. De labs vinden dat in strijd met Europese mededingswetgeving. Ze spreken van kartelvorming. Ook stellen ze dat Nederlandse laboratoria actief concurrentie buiten de deur hebben gehouden. Ten onrechte, vinden ze. Het Duitse lab Dr. Wisplinghoff is naar eigen zeggen zeer ervaren en heeft net zoveel testcapaciteit als alle Nederlandse laboratoria samen. Volgens het laboratorium had die capaciteit probleemloos door de Nederlandse overheid benut kunnen worden. Eerder bleek uit onderzoek van Nieuwsuur al dat zorgverleners in de eerste twee maanden van de uitbraak van het coronavirus veel vaker getest hadden kunnen worden. In maart en april is veel testcapaciteit ongebruikt op de plank blijven liggen. Als die capaciteit wel was benut had dat volgens betrokkenen veel besmettingen en doden kunnen schelen: