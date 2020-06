Geschiedeniscanon is goed en genuanceerd, maar nog niet volledig: 'Ik mis Kenau'

Genuanceerd, een mijlpaal, de reacties op de nieuwe canon van de Nederlandse geschiedenis zijn vooral positief. De canon vat belangrijke historische thema's samen en dient als inspiratie voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs. De vorige versie uit 2006 bevatte volgens kritische docenten te veel nationalisme, te veel witte mannen en teveel politieke lading.

Het is goed dat in deze nieuwe versie meer vrouwen staan, vindt Kaouthar Darmoni, directeur Atria, kennisinstituut vrouwengeschiedenis, maar ze mist er nog wel een paar. "Kenau. Zo werd ik zelf ooit genoemd. Toen ik een omschrijving vond, stond er: onvriendelijk, onvrouwelijk, bazig. Maar ze speelde ook een belangrijke rol tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Kenau Simonsdochter Hasselaar was een zakenvrouw, een schepenbouwer, een handelaar. Terwijl wij haar als scheldwoord kennen."

In de aangepaste geschiedeniscanon van Nederland moesten tien tijdvakken het veld ruimen voor tien nieuwe. De canon geeft goede handvaten, vindt Darmoni, maar ze zou graag meer vrouwelijke rolmodellen zien. "Vrouwen die anders zijn dan de rest. Etnisch, seksueel. Het is goed dat wij ze meer zien, zodat wij ons kunnen identificeren. Ook leerlingen. De canon is een goed begin."

Halfleeg

Voor Linda Nooitmeer, directeur Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden, is de komst van Anton de Kom in de canon een mijlpaal. "Het is een mooi moment voor Suriname en voor Nederland." Ze is tevreden over de nieuwe canon. Toch vindt Nooitmeer niet dat deze aangepaste canon nu voldoende aandacht schenkt aan de schaduwkanten van de geschiedenis, terwijl dat vooraf wel de insteek was. "Het glas is halfleeg als het bijvoorbeeld gaat over de economische waarde van slavernij, dat geld is verdiend met slavenhandel. Maar we zijn een goed eind op weg. Het is een goed begin."

"We hebben niet de zonzijden en de schaduwkanten met elkaar vergeleken, maar we hebben gekeken naar de diversiteit als geheel", zegt James Kennedy, hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis en voorzitter van de commissie die de oude canon aanpaste. De lijst van vijftig 'vensters' vat belangrijke historische thema's samen en dient als inspiratie voor het geschiedenisonderwijs. "De nieuwe canon is niet beter, maar anders", zegt Kennedy.