GroenLinks: 'Minder invloed van boeren in de waterschappen'

GroenLinks wil meer democratie in de waterschappen. Nu zijn vooral boeren en het bedrijfsleven in het voordeel omdat zij een gereserveerd plekje in het waterschapsbestuur krijgen. Dat vindt de partij scheef. Een initiatiefwet, die vandaag wordt ingediend, moet dat veranderen.

Een deel van de zetels in het bestuur van de waterschappen wordt door verkiezingen verdeeld. Maar een ander deel gaat sowieso naar vertegenwoordigers van boeren, het bedrijfsleven, en ook natuurorganisaties. Dat zijn de zogenoemde 'geborgde zetels'. En van dat systeem wil GroenLinks af. De partij wil alle zetels door middel van gewone verkiezingen verdelen.

Voor het blok

Eerder deze maand adviseerde een adviescommissie het kabinet ook al om te stoppen met het huidige systeem. Gekozen bestuurders zetten zich in voor de belangen van alle groepen, redeneert de commissie. Bovendien gaan waterschappen steeds meer over het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering en dat is niet alleen voor boeren en natuurorganisaties belangrijk, maar voor iedereen.

Het kabinet heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het advies van die commissie. Den Haag lijkt een besluit erover op de lange baan te willen schuiven. Maar GroenLinks zet de coalitiepartijen nu voor het blok met een initiatiefwet.