Verschillen middelbare scholen groeien in coronatijd, ouders vrezen achterstand

Middelbare scholen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus veel moeten improviseren. De manier waarop leerlingen les krijgen verschilt van school tot school. En daar maken ouders zich zorgen over. Die conclusie trekt de Stichting Ouders en Onderwijs op basis van een verkennend onderzoek naar het onderwijs in coronatijd.

"We hebben aan ouders gevraagd: hoe tevreden was u eerst met het onderwijs en hoe is dat nu? Dan we zien toch dat het fiks is afgenomen", zegt directeur Lobke Vlaming. "Dat is ook niet niet heel gek, aangezien alles op afstand moet en dan ook nog van het ene op het andere moment. Daardoor zien ouders een afname van kwaliteit."

Scholen gaan bijvoorbeeld verschillend om met overgaan of blijven zitten, vertelt Vlaming. "Ook zijn er verschillen in de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden. Of er veel digitaal onderwijs op afstand is of dat kinderen juist veel naar school kunnen. Verder wordt er anders omgegaan met toetsen."