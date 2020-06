Politieke jongeren willen meer kleur in de Tweede Kamer

Politieke jongeren willen meer diversiteit in de Tweede Kamer. De jongerenorganisaties van D66, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie dringen er bij hun partij op aan om meer mensen met verschillende achtergronden op de kandidatenlijst te zetten. Ook minderheden moeten zich kunnen herkennen in hun volksvertegenwoordiging, onderstrepen zij. Dat is volgens hen nu niet genoeg het geval.

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie kan zich hier niet in vinden. De jongerenpartij van de VVD geeft aan zich niet actief met de discussie te bemoeien.

Meerdere jongerenorganisaties vinden dat de huidige generatie politici het debat over racisme te lang voor zich uit heeft geschoven. In de huidige Tweede Kamer zitten geen zwarte politici. Sinds 1994 waren er altijd parlementariërs met een Surinaamse, Antilliaanse, of Afrikaanse achtergrond.

"Ook na een week vol demonstraties gaat het debat in de Tweede Kamer vooral over Halsema en de 1,5 meter", zegt Siewerd de Jong van PerspectieF (ChristenUnie). "Dat laat zien dat er in de Kamer geen mensen zitten die kunnen doorgronden waar dit protest over gaat. Ik kan dat ook niet. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel zouden kunnen."

Betere afspiegeling

De Jonge Socialisten (PvdA) proberen bij hun partij ook invloed te hebben op de samenstelling van de kieslijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. "We hebben aan de commissie laten weten dat we meer mensen met kleur willen hebben. Je ziet ze nu niet in de Kamer, dat is jammer", zegt Luna Koops.

Ook de jongeren van het CDA vinden de huidige fractie weinig divers. Ze hopen dat de volgende lijst een betere afspiegeling van de samenleving is.

'Black Lives Matter racistische beweging'

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie laat schriftelijk weten zich niet te kunnen vinden in het standpunt van de jonge collega's. Voorzitter Freek Jansen geeft de volgende reactie op de vraag wat de politieke gevolgen zouden moeten zijn van de antiracismedemonstraties: "Wij zien in Black Lives Matter een racistische beweging: één die aanleiding geeft tot anti-blanke sentimenten en anti-blank geweld."

"Wij zien rappers op de Dam die dreigen met geweld tegen Nederlanders en vervolgens een podium krijgen bij de NPO. Wij zien een beweging die onze geschiedenis verwerpt en probeert te beschimpen. Maar wij laten ons geen vals schuldgevoel aanpraten: Nederland is een prachtig land en wij houden van onze cultuur en geschiedenis."

SGP neemt afstand van Forum

De SGP-jongeren, die zich als conservatieve groepering vaak verwant noemt met de jongeren van Forum, nemen hier afstand van. "We worden allebei gezien als conservatief", zegt voorzitter Arie Rijneveld. "Wij willen terughoudend zijn als het aankomt op migratie. Maar de SGP wil geen vreemdelingenhaat, of eigen volk eerst."

Het is volgens de jonge politici nog maar de vraag of het huidige politiek Den Haag openstaat voor verandering. Rond deze tijd worden de kandidatenlijsten opgesteld voor de Kamerverkiezingen. Maar de jongeren zijn sceptisch over het effect van de demonstraties. Annebel Broer (Jonge Democraten, D66): "Misschien dat er straks een of twee mensen in de Tweede Kamer komen die er anders niet bij hadden gezeten zonder deze demonstraties."

Wat drijft de actievoerders precies? Nieuwsuur sprak twee demonstranten die nooit eerder de straat op gingen tegen racisme: