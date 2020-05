CO2-heffing kost industrie voorlopig weinig

Door de coronacrisis hoeven de driehonderd meest vervuilende bedrijven in Nederland voorlopig amper CO2-belasting te betalen. Het kabinet heeft dit toegezegd aan de industrie. In het vorig jaar gesloten klimaatakkoord was afgesproken dat de industrie vanaf 2021 te maken zou krijgen met een alsmaar oplopende CO2-heffing. In een toelichting op een concept-wetsvoorstel over de CO2-heffing schrijft het kabinet dat de industrie momenteel in zwaar weer zit. Om de sector te ontzien krijgt de industrie meer zogenoemde dispensatierechten dan nodig, wat tot "nagenoeg geen lastenverzwaring" zal leiden. Het kabinet gunt de industrie een "voorzichtige start" gelet op de "onzekere economische ontwikkelingen de komende jaren".

In juni vorig jaar werd na 1,5 jaar polderen het klimaatakkoord gepresenteerd om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Uitgangspunt is dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Een van de maatregelen is een CO2-heffing voor de meest vervuilende bedrijven. Hiermee wil het kabinet de industrie bewegen minder CO2 uit te stoten om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Over tien jaar moet de sector de uitstoot met 14,3 megaton hebben verminderd.

Milieuorganisaties zagen de nationale CO2-heffing voor de industrie als een van de grootste verworvenheden van het klimaatakkoord. Dat de heffing nu wel wordt ingevoerd maar bedrijven de komende jaren amper geld kost, noemt Greenpeace "een grof schandaal2. Directeur Joris Thijssen: "Het kabinet misbruikt de coronacrisis om de CO2-heffing op de lange baan te schuiven. Het gevolg is dat de grote vervuilers blijven vervuilen en uiteindelijk niet hoeven te betalen." 'Heffing zou tonnen tot miljoenen kosten' De energie-intensieve industrie noemt het voornemen van het kabinet juist verstandig. "Het is goed dat het kabinet erkent dat de omstandigheden wezenlijk anders zijn dan die ten tijde van het klimaatakkoord", zegt Hans Grünfeld van belangenorganisatie VEMW. Volgens hem zou de CO2-heffing bedrijven tonnen tot vele miljoenen per jaar hebben gekost. De afgesproken doelstelling voor de industrie voor 2030 - zo'n 60 procent minder uitstoot - blijft wel overeind. Grünfeld denkt daarom niet dat de industrie duurzame investeringen zal uitstellen. Greenpeace-directeur Thijssen is daar minder zeker van: "Met dit plan gaat het kabinet de doelstellingen niet halen."

“ Wij vinden die CO2-prijs cruciaal. Het is de meest simpele manier om de vervuiler te laten betalen. Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland

MVO Nederland, een netwerk van zo'n tweeduizend duurzame bedrijven, stemde pas in met het klimaatakkoord nadat het kabinet de CO2-heffing had aangekondigd. Directeur Maria van der Heijden: "Wij zijn ontzettend teleurgesteld, want wij vinden die CO2-prijs cruciaal. Het is de meest simpele manier om de vervuiler te laten betalen." Hoeveel de industrie uiteindelijk aan CO2-heffing moet betalen is nog onduidelijk. De tarieven zullen pas later dit jaar worden bepaald op basis van een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving en de laatste economische ontwikkeling. De wet wordt in 2021 ingevoerd.