1600 zorgprofessionals: wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl

Het kan nog maanden tot jaren duren voordat er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is tegen het coronavirus. Maar dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Meer dan 1600 Nederlandse artsen, wetenschappers en andere zorgprofessionals doen vandaag een oproep aan de politiek, bevolking en industrie: we moeten nu echt actief werk maken van een gezonde leefstijl. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel. De link tussen een ernstig beloop van een coronabesmetting en leefstijlziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten wordt steeds duidelijker. Uit RIVM-cijfers blijkt dat meer dan 70 procent van de patiënten die overleden zijn aan het coronavirus, een of meer onderliggende aandoeningen had. Bijna de helft (43,5 procent) had hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Een kwart had diabetes type 2. Die zogeheten leefstijlziekten worden met name veroorzaakt door ongezonde voeding, te weinig bewegen, te veel stress en onvoldoende slaap. De zorgprofessionals willen dat burgers zelf aan de slag gaan om die punten te verbeteren, maar ook dat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) er een prioriteit van maakt. Zodat mensen hierbij geholpen kunnen worden.

Immuunsysteem al uitgeput Waarom juist coronapatiënten met leefstijlziekten zo'n grote kans hebben op een slecht ziekteverloop, wordt momenteel wereldwijd onderzocht. "We zijn nog in de beginfase, maar we denken dat het immuunsysteem van de zwaarst getroffen coronapatiënten eigenlijk al was uitgeput voor de besmetting", zegt medisch immunoloog Wim Dik van het Rotterdamse Erasmus MC. "We zien het vooral bij ouderen en mensen met leefstijlziekten." Vandaag publiceert het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde een notitie met daarin een bundeling van de recente wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen corona, leefstijlziekten, weerstand en stofwisseling. Daarin valt te lezen dat bij aandoeningen als obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten de stofwisseling is ontregeld. Als die ontregeling langdurig is, veroorzaakt dat een chronisch ontstekingsproces. En dat veroorzaakt een uitputting van het immuunsysteem.

“ Zodra je buikvet een paar procent afneemt, heeft dat al een meetbaar gunstig effect op het immuunsysteem. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC, vertelt dat 70 tot 80 procent van de coronapatiënten die op de IC belanden, overgewicht heeft. "En dat is een belangrijke veroorzaker van veel van die leefstijlziekten. Daarnaast heeft ook de aanwezigheid van het vet zelf een negatief effect op het immuunsysteem." Het gaat dan vooral om buikvet, legt Van Rossum uit. "Dat produceert actief hormonen en ontstekingsstoffen. Het buikvet zorgt ook voor een chronische belasting van het immuunsysteem waardoor het minder goed op binnendringende virussen en bacteriën reageert." Ze benadrukt dat de oorzaken van ernstig overgewicht (obesitas) heel complex zijn. Het is ongelofelijk moeilijk om ervan af te komen. Van 'eigen schuld' is dus geen sprake. Maar voor veel mensen met overgewicht is er grote winst te behalen. "Zodra je buikvet een paar procent afneemt, heeft dat al een meetbaar gunstig effect op het immuunsysteem."