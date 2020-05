Ondernemingsraad Tata Steel sluit harde acties niet uit na "ontslag" topman

"Dit nieuws is in IJmuiden als een bom ingeslagen. Ik heb vanavond contact gehad met de aandeelhouder in India en ik heb gewaarschuwd: als dit zo doorgaat dan zal de zaak per dag gaan escaleren", zegt Van Wieringen. "Ik hoop dat dat niet gebeurt, want dan heb je een groot probleem in het bedrijf."

Er ontstonden vandaag spontane werkonderbrekingen onder het personeel van Tata Steel in IJmuiden, nadat bekend was geworden dat directeur Theo Henrar onverwacht weg gaat. Volgens de centrale ondernemingsraad (COR) vertrekt de topman gedwongen. De voorzitter sluit niet uit dat er meer protestacties komen.

De Indiase aandeelhouder wil dat er duizend banen verdwijnen bij Tata Steel Nederland. "Zij willen het werk voor een deel uitbesteden naar India. Daardoor was er ook een conflict conflict met Henrar, je kan niet zomaar duizend mensen ontslaan. Er werken 9000 mensen in IJmuiden."

Henrar wordt gezien als pleitbezorger van de Nederlandse belangen binnen de Europese tak van het staalconcern. Volgens een verklaring van Tata Steel Europe, waar het Nederlandse deel onder valt, is het vertrek in wederzijds overleg. Maar daar gelooft de COR niets van, zegt de voorzitter.

Henrar was 12 jaar directievoorzitter van Tata Steel Nederland. Zijn opvolger moet volgens de Europese leiding binnen enkele weken duidelijk zijn. "De aandeelhouder beslist uiteindelijk wie er in de directie komt", zegt Van Wieringen. "Dat zal middels een adviesaanvraag in de COR worden besproken en we zullen dat natuurlijk zeer kritisch bekijken."

Hij vervolgt: "Wij kennen iedereen die bij Tata Steel werkt dus we weten absoluut of iemand loyaal is aan Tata Steel Nederland of niet. We zullen samen met de raad van commissarissen voorkomen dat er een marionet vanuit India benoemd zal worden."