Naar een openbaar toilet? Dan doortrekken met gesloten deksel tegen corona

Schoonmaakdeskundige Freek Veneman ziet al dat er bij schoonmakers meer aandacht is voor die contactpunten. Er wordt vaker en grondiger schoongemaakt. "Een virus is best kwetsbaar", zegt hij. De normale manier van schoonmaken is daarom volgens hem genoeg, ook in de wc.

Dat het coronavirus zich ook in ontlasting kan bevinden werd duidelijk toen het virus in het riool werd aangetroffen . Vandaar dat Clara Belzer, microbioloog aan de Universiteit van Wageningen, wc's als een extra risico beschouwt voor het verspreiden van corona. "Lichaamsvloeistoffen zijn daar in hoge dosis aanwezig. Als iemand corona heeft, dan is de kans op besmetting daar veel groter."

Met een mondkapje de wc in?

Maar dan is er ook nog een tweede, minder bekende mogelijke besmettingsroute op het toilet, namelijk via de lucht. Belzer legt uit dat er elke keer wanneer je een wc doorspoelt allerlei minuscule druppeltjes de lucht in worden geslingerd, aerosolen. Bij iemand die corona heeft, kunnen deze mogelijk het virus bevatten.

"Hoe lang ze in de lucht blijven hangen en hoe besmettelijk dat dan echt is, daar weten we eigenlijk nog veel te weinig over", zegt Belzer. "Maar een mondkapje tegen aerosolen is geen gek idee in een openbaar toilet."

Tot nu toe zijn wetenschappers er nog niet over uit of aerosolen nou wel of geen rol spelen in het verspreiden van corona. Als dat wel zo is, zou het betekenen dat de deeltjes veel grotere afstanden kunnen afleggen dan anderhalve meter. Vooral in gesloten ruimtes met slechte ventilatie zou dat dan gevaarlijk kunnen zijn. Nieuw onderzoek wijst uit dat druppels die vrijkomen bij praten tot 14 minuten in de lucht kunnen blijven hangen, maar het is niet duidelijk of die druppels ook besmettelijk zijn.