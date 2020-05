'Nieuwbouw aansluiten op heet warmtenet is zeer onverstandig'

Veel gemeenten sluiten nieuwbouwhuizen aan op warmtenetten met hoge temperatuur. Experts noemen dat onverstandig. Nieuwbouwhuizen zijn juist goed geïsoleerd en hebben nauwelijks zo'n hoge temperatuur warmte nodig.

Een warmtenet in een wijk verwarmt de huizen, zonder dat daar in huis een cv-ketel op aardgas voor nodig is. Warmtenetten verschillen van elkaar in de temperatuur die ze leveren. Hoe lager de temperatuur, hoe duurzamer het warmtenet. Vooral oude huizen hebben baat bij aansluiting op een warmtenet met een hoge temperatuur, nieuwe huizen kunnen toe met een lage temperatuur.

Rendabel

"We creëren nieuwe problemen voor de toekomst", zegt hoogleraar duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen (TU Delft). "Als we deze hoge temperatuur warmtenetten uitrollen in nieuwbouwwijken dan weet je bijna zeker dat de oude wijken niet meer aangesloten worden op een warmtenet."

Hij begrijpt dat een bedrijf een warmtenet rendabel wil maken, maar vindt dit niet de oplossing. "Omdat nieuwbouwwoningen goed zijn geïsoleerd, heb je duizenden aansluitingen nodig om het warmtenet rendabel te maken. Dit type woningen vraagt simpelweg niet zoveel warmte."

Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn. De verwachting is dat ongeveer de helft een aansluiting krijgt op een warmtenet. Hoe werkt een warmtenet en wat zijn de verschillen in temperatuur?