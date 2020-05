De uitzending van 2 mei

Coronavaccin stapje voor stapje dichterbij

Zolang er geen coronavaccin breed beschikbaar is, kunnen we waarschijnlijk niet terug naar een 'normale' samenleving. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zeker 120 voorstellen voor vaccins. Op 26 april bevonden zeven kandidaten zich in de fase waarin proefpersonen het potentiële vaccin krijgen toegediend. In de uitzending de laatste stand van zaken rond de zoektocht naar hét vaccin.