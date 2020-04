Kunnen besmette nertsen het virus weer teruggeven aan de mens?

Toch stelt het Jan Hoevenaars, oud-huisarts en raadslid voor Sociaal Gemert-Bakel in de gelijknamige gemeente, niet gerust. "We weten van de Q-koorts die we hier hebben gehad dat het zich door de lucht verspreidt. En ook het coronavirus kan dat. Is die 400 meter dan genoeg? Er moet onderzoek worden gedaan."

Burgemeester Michiel van Veen is blij dat er meteen voorzorgsmaatregelen zijn genomen. "Binnen een straal van 400 meter rondom de bedrijven mag er niet gewandeld en gefietst worden. We denken dat het geen gevaar oplevert, maar willen geen risico nemen met de gezondheid van de inwoners."

Grote zorgen in Brabant nu er op twee nertsenfokkerijen bij meerdere dieren het coronavirus is vastgesteld. Het bericht komt hard aan, zegt de burgemeester van Gemert-Bakel, waaronder Milheeze valt waar een van de besmette fokkerijen staat. "Er zijn hier veel coronabesmettingen, dus dit maakt iets los."

Op dit moment wordt onderzocht hoe het virus zich op het bedrijf verspreidt. "We weten nog niet hoe ernstig het zal worden. Een aantal dieren heeft een longontsteking gekregen door het virus, maar zeker niet alle dieren zullen daar gevolgen door hebben. Het lijkt erop dat het een kortdurende uitbraak is."

De nertsen hebben het virus vermoedelijk gekregen door besmetting van mens op dier. "Medewerkers van het bedrijf hadden zelf de verschijnselen van het coronavirus", zegt Van der Poel. "Het is de eerste besmetting op een nertsenbedrijf, maar we wisten wel al dat deze dieren er gevoelig voor kunnen zijn."

Bij de 400 meter afstand, die is ingesteld op advies van het RIVM, is er volgens hem een grote veiligheidsmarge genomen. "We willen grote zekerheid dat er niks kan gebeuren. Bovendien wil je ook niet dat mensen zich achteraf zorgen maken dat ze langs dat bedrijf gefietst zijn."

Wim van der Poel, hoogleraar virologie in Wageningen, leidt het onderzoek naar de besmettingen op de nertsenfokkerijen. Hij vertelt dat er luchtmetingen zullen worden gedaan om te zien of het virus ook buiten de bedrijven aantoonbaar is. "Die metingen zullen we ook doen op grotere afstanden."

Van dier terug op mens?

Raadslid Hoevers vraagt zich af in hoeverre het virus ook weer terug kan overspringen naar de mens. "We weten dat het coronavirus een zoönose is en van vleermuizen op mensen is overgegaan. In hoeverre gaan die dieren die nu besmet zijn geraakt weer mensen besmetten? Dat is voor mij een vraagteken."

Van der Poel antwoordt dat ze denken dat die kans heel klein is. "Omdat we tot op heden geen infecties hebben gezien van dit coronavirus die van gehouden dieren op mensen overgegaan zijn. Daarom denken we dat de kans klein is, maar ook dat is iets wat we momenteel onderzoeken."