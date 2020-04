Kabinet laat vluchtelingenkinderen op Grieks vasteland opvangen

De kinderen zitten in overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Lesbos, Chios en Samos. Begin vorige maand werd besloten 1600 van hen op te vangen in andere EU-lidstaten.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) wil enkele tientallen kinderen uit vluchtelingenkampen op Griekse eilanden op het Griekse vaste land laten opvangen. Ze wil daarbij de hulp inschakelen van Movement on the Ground, de hulporganisatie van Johnny de Mol. Het kabinet trekt er miljoenen euro's voor uit, melden bronnen aan Nieuwsuur.

Maar het Nederlandse kabinet wil daar niet aan en kiest voor een andere aanpak. In een debat met de Tweede Kamer vorige maand liet staatssecretaris Broekers-Knol al doorschemeren te werken aan een plan om vluchtelingenkinderen over te brengen naar het Griekse vaste land. Maar ze voegde eraan toe dat de 'verantwoordelijkheid daarvoor bij de Grieken' zou komen te liggen.

Kwetsbare kinderen

Een meerderheid van de Tweede Kamer riep haar in een motie ook op zich in te spannen om 'kwetsbare alleenstaande kinderen' over te brengen naar het Griekse vaste land.

Broekers-Knol heeft haar voorstel voorgelegd aan de coalitiepartijen. Morgen wil ze het bespreken in de wekelijkse ministerraad. In een reactie laat een woordvoerder weten dat er intensief contact is geweest over hoe Nederland Griekenland de komende jaren kan helpen "bij een goede opvang van minderjarigen".

Een woordvoerder van haar Griekse ambtgenoot George Koumoutsakos laat weten van het voorstel op de hoogte te zijn, maar wil er inhoudelijk nog niet op reageren. Wel laat de woordvoerder weten dat Griekenland en Nederland morgen weer contact hebben over het plan.