'Medicijn tegen corona pas over jaren beschikbaar'

De hoop is nu dan ook vooral gevestigd op bepaalde bestaande medicijnen die eigenlijk voor andere aandoeningen bestemd zijn. Ernstig zieke coronapatiënten zouden er baat bij kunnen hebben, maar de werking wordt nog intensief onderzocht. Tot nu toe is nog geen enkel medicijn heel effectief gebleken, ook al claimen dagelijks verschillende partijen successen.

Wereldwijd wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het coronavirus, maar ook de zoektocht naar hét medicijn om coronapatiënten te genezen, is in volle gang. Op dit moment lopen of starten er studies op 160 locaties. Toch zal het nog wel even duren voordat een middel gevonden wordt dat zowel het virus als de ontstekingen afremt.

'We brengen niemand in gevaar'

Nederlandse ziekenhuizen hebben uiteenlopende opvattingen over de inzet van bestaande medicijnen. David Burger, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Nijmeegse Radboudumc, vindt de situatie zo ernstig dat een middel ook kan worden ingezet als alleen nog maar vermoed wordt dat het werkt. "Ook al is er heel weinig bewijs, we vinden toch dat we hiermee het beste kunnen doen voor ernstig zieke patiënten. Je wilt niet dat ze zieker worden of overlijden."

Hij vindt dat er voldoende zekerheid is om bepaalde middelen te geven, ondanks de beperkte informatie. "Natuurlijk is er altijd een risico op bijwerkingen. Daar letten we op. En als die optreden dan stoppen we snel. We brengen niemand in gevaar."

Omdat nog zo weinig bekend is over de werking van deze medicijnen bij mensen met corona, blijft het lastig te bepalen waardoor een patiënt opeens achteruitgaat. "Er zijn patiënten verslechterd, maar we weten niet hoe het met ze was gegaan zonder de toediening van het middel chloroquine."