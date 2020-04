De worsteling van ondernemers met de anderhalvemetersamenleving in beeld

"We moeten ons hoe dan ook voorbereiden op een overgangsfase, op het nieuwe normaal van onze anderhalvemetersamenleving", zei premier Mark Rutte afgelopen woensdag. Want als er al een versoepeling mogelijk is na 28 april, is afstand houden nog steeds van belang willen we het coronavirus indammen.

En daarom riep hij alle bedrijven op om na te denken over (en zich voor te bereiden op) een samenleving waarin we afstand moeten houden. Hoe kunnen we er straks weer op uit? Hoe bewaar je afstand in een restaurant? Openen de bioscopen straks hun deuren weer? Hoe bewaar je afstand in een sportschool en wat betekent dit voor het reizen met het openbaar vervoer?

Wij zochten met verslaggever Mathijs Bouman uit wat hun plannen en problemen zijn van die anderhalvemetersamenleving: