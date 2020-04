'Betrek verpleegkundigen bij opstart reguliere zorg om uitval te voorkomen'

Veel verpleegkundigen werken normaal op andere afdelingen. "Ze komen bijvoorbeeld van de oncologie, cardiologie of neurologie. Nu werken ze in een ander team, met collega's die ze niet kennen en patiënten die ze niet gewend zijn van hun eigen afdeling. Dat is heel heftig. En het maakt dat je kan twijfelen over wat je doet."

Dat de emotionele en psychische schade groot kan zijn, blijkt uit een onderzoek uit China onder zorgprofessionals die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten. De eerste resultaten geven aan dat 75 procent kampt met depressieve klachten, 40 procent met angstklachten en 30 procent problemen heeft met slapen.

"Om eenzelfde situatie in Nederland te voorkomen pleit ik ervoor om verpleegkundigen te betrekken bij de besluitvorming rond het opstarten van de zorg", zegt Heyne. "Zodat zij kunnen aangeven wat een verstandige manier van opstarten is, waarbij rekening wordt gehouden met de belasting die zij hebben ervaren."

Hij waarschuwt dat een adempauze nu heel erg belangrijk is. "Anders is een adempauze op een later moment nog veel groter. Dan gaat het leiden tot overbelaste verpleegkundigen die uitvallen, wordt het ziekteverzuim dat de afgelopen tijd al is opgelopen nog hoger en krijgen we de cijfers over klachten net als in China."