'1,5 meter afstand houden op een school? Dat is niet te doen'

Hoe doen andere landen in Europa het?

In Frankrijk wordt de lockdown tot 11 mei verlengd, daarna gaan de scholen weer open. In Denemarken gaan komende woensdag kinderdagverblijven en scholen voor kinderen tot 11 jaar weer open. In Duitsland adviseren experts de scholen zo snel mogelijk te openen, om te beginnen de lagere klassen. Bondskanselier Angela Merkel neemt daarover woensdag een besluit.

Ook België beslist woensdag, maar daar blijven de scholen waarschijnlijk tot in mei dicht. In Oostenrijk blijven de scholen in elk geval dicht tot half mei. Noorwegen heropent de crèches volgende week en de scholen een week later. Dan gaan ook in Spanje de kinderen weer naar school. Tenslotte Italië, daar gaan de scholen pas in september weer open.