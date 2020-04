Delftse studenten maken in drie weken eigen beademingsapparaat

"Trots" is Lucas Ottenheym, masterstudent klinische technologie aan de TU Delft. Hij staat naast de AIRone: het beademingsapparaat voor coronapatiënten dat hij en zijn medestudenten in drie weken hebben ontwikkeld. De AIRone is aangesloten op een testlong. In een rustig ritme stroomt er lucht de long in en uit.

Productie flink omhoog geschroefd

Ook grote fabrikanten van beademingsapparaten, zoals Philips en Dräger, schroeven hun productie enorm op. Normaal gesproken produceert Philips er 500 per week, dat zijn er nu 1000 en dat moeten er 4000 per maand worden. Van de 1000 apparaten die het ministerie van Volksgezondheid bij Philips heeft besteld, is het grootste deel nog altijd niet in Nederland aangekomen. Philips levert over de hele wereld en verdeelt de apparaten over de landen waar de nood hoog is.

Om concurrentie op de wereldmarkt te ontlopen, stimuleert het ministerie van Economische Zaken Nederlandse bedrijven en initiatieven om zelf apparaten te ontwikkelen, in eerste instantie voor de Nederlandse markt. Op verschillende plekken in Nederland is er een apparaat zo goed als klaar voor productie, zoals bij het Enschedese bedrijf Demcon, het Limburgse Stogger en dus ook op de TU in Delft. Voor hen is het nu wachten op de laatste tests voor goedkeuring door het ministerie van Volksgezondheid.