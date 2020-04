Reken je niet rijk met immuuntest voor corona

Hoe kom je erachter of je corona hebt gehad als je niet bent getest? Daarvoor worden er nu immuuntesten ontwikkeld.

Immuuntesten zijn belangrijk om te onderzoeken hoeveel mensen in Nederland het coronavirus gehad hebben en of zij voldoende beschermende antistoffen in hun lichaam hebben. Die uitslag is nodig om te bepalen of bijvoorbeeld zorgmedewerkers weer aan het werk kunnen. En uiteindelijk om te bepalen of we allemaal weer terug kunnen naar het normale leven.

Maar de immuuntesten zijn nog lang niet allemaal even betrouwbaar: