'Een op de vier medewerkers in verpleeghuizen Nijmegen besmet met corona'

Grofweg 25 procent van het verpleeghuispersoneel in de regio Nijmegen is besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. In een kleine zorglocatie waren zelfs negen van de dertien medewerkers ziek.

Verpleeghuismedewerkers van zeventien verpleegzorglocaties zijn de afgelopen drie weken getest op corona. Personeelsleden met milde klachten konden zich laten testen om te kijken of zij het virus hadden opgelopen. 450 medewerkers deden dat, van de helft zijn nu de onderzoeksresultaten bekend. De gegevens waren zo duidelijk dat er tot publicatie werd overgegaan.

Arts-microbioloog Andreas Voss leidt het onderzoek: "Wij zijn in overleg met de Zorggroep Zuid-Gelderland uit eigen beweging deze mensen laagdrempelig gaan testen. Er werden weinig coronagevallen gemeld in de verpleeghuizen. Ik kon me niet voorstellen dat de getallen zo laag waren. Wij wilden weten wat de situatie nu werkelijk was."

Eerder waren al bewoners met ernstige ziekteverschijnselen uit de Nijmeegse verpleeghuizen getest. In die groep was veertig procent besmet met corona.

Contact met bewoners

Om bewoners te beschermen tegen corona zijn alle verpleeghuizen sinds 20 maart gesloten voor bezoek. Er zijn sterke vermoedens dat er bij verpleeghuizen onderrapportage van corona is, omdat veel zieken niet worden getest. Voss vermoedt dat de besmettingen in de verpleeghuizen nu vooral ontstaan door contact tussen bewoners en personeel.