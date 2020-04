Kamer gaat meer debatteren en werkt door in meireces

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heeft het besluit genomen na aandrang van steeds meer fracties. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stelde eerder deze week dat er niet "elke week een groot debat" over corona nodig is. En D66-fractievoorzitter Rob Jetten pleitte openlijk voor het houden van meer debatten.

De afgelopen weken zijn bijna alleen debatten over de bestrijding van het virus gehouden, maar vanaf volgende week worden er weer meer debatten ingepland. Daarvoor zijn twee commissiezalen in gereedheid gebracht, zodat er met anderhalve meter afstand kan worden gedebatteerd. Vanaf 20 april wordt ook de Oude Zaal van de Tweede Kamer voor debatten ingezet.

De Tweede Kamer gaat weer meer debatten voeren, ook over onderwerpen die niet met het coronavirus hebben te maken. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vanavond besloten.

Videovergaderingen

Omdat het parlementaire werk de afgelopen weken door de coronacrisis grotendeels is stil komen te vallen, werkt de Tweede Kamer ook het komende meireces door. In die week worden de vergaderzalen open gehouden voor debatten over de aanpak van de crisis.

Ook wordt er op beperkte schaal gebruik gemaakt van videovergaderingen. Daar maakte de Tweede Kamer afgelopen week een begin mee. Maar om technische redenen kunnen videovergaderingen niet openbaar worden gestreamd. En dat is wel een probleem, stipt PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand aan.

"Hartstikke leuk dat je met elkaar kan videobellen, maar bij het democratische proces hoort dat burgers bij alles wat je doet kunnen meekijken. Je moet het wel kunnen zien en kunnen controleren", zegt Ouwehand. In steden als Amsterdam en Rotterdam zijn de videovergaderingen van de gemeenteraad wel live online te volgen door publiek.

Geen stempelmachine

Het kabinet diende eind vorige maand een eigen wensenlijst in bij Kamervoorzitter Khadija Arib. Daarop stonden 84 wetsvoorstellen die volgens het kabinet nog voor de zomer behandeld moeten worden door de Tweede Kamer. Maar dat leidde weer tot verontwaardigde reacties in de Kamer.

"Wij zijn geen stempelmachine", schamperde SP-kamerlid Renske Leijten. En ook VVD-leider Dijkhoff vond de lijst te lang. "Ik heb 'm zelf niet helemaal doorgenomen moet ik eerlijk zeggen, zo lang was ie."

Het kabinet heeft daarom de lijst ingekort. Want volgens premier Mark Rutte hebben zijn ministers "echt geen bedoelingen gehad om nou stiekem dingetjes er doorheen te rotzooien, dat werkt ook helemaal niet in Nederland".