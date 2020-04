Erasmus MC: geschikte kandidaat-immuuntest voor coronavirus

Hoe goed ben je beschermd tegen het coronavirus nadat je dit een keer hebt doorgemaakt? Hoe lang duurt die bescherming en maakt het uit of je erg ziek bent geweest of niet? Wereldwijd wordt door onderzoekers hard gezocht naar antwoord op die vragen. Ook in Nederland zijn virologen druk bezig met het vraagstuk rondom immuuntests.

De bekendste coronatest is de test met de wattenstaaf in neus of keel. Die is echter alleen bedoeld om vast te stellen of iemand het virus op dat moment heeft. Er wordt ook hard gezocht naar een betrouwbare test om vast te stellen of mensen corona gehad hebben en immuun zijn geworden. Hiervoor wordt bloed afgenomen van een patiënt en in een laboratorium onderzocht.

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam deed onderzoek naar de werking en betrouwbaarheid van vijf verschillende imuuntests. "Daar is een test uitgekomen waar we verder onderzoek naar willen doen. Dit lijkt de beste kandidaat om een betrouwbare immuuntest op te kunnen leveren", zegt Koopmans.