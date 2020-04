Crisis in de sierteelt: 'Deze schade kan de sector niet alleen dragen'

De broers waren bezig met plannen om het bedrijf over te doen aan hun kinderen, maar die plannen moeten voorlopig maar even wachten. "Dit jaar schrijven we dieprode cijfers", zegt Rene. Nu al loopt de schade tot in vele miljoenen.

Zijn broer Ad vertelt dat ze voor het eerst van hun leven nieuwe stekjes hebben weggegooid, omdat ze bang zijn dat ze de planten over een paar maand toch niet kwijt kunnen. "Vorige week hebben we besloten om drie miljoen plantjes weg te gooien om er compost van te maken. In potten stoppen betekent nog meer kosten."

In de kassen van Kwekerij Wouters in Ens is het kouder dan gebruikelijk. Door de temperatuur wat lager te zetten, hopen ze de groei van de planten te vertragen. Die truc werkt maar voor een paar weken. Rene Wouters verwacht dat hij de helft van zijn omzet dit voorjaar mist.

Bouwmarkten en tuincentra in belangrijke exportlanden als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gingen dicht. Van de een op de andere dag werden orders geannuleerd en bleef er voor de telers niets anders over dan hun planten weggooien.

Planten blijven groeien en moeten verzorgd worden, dus het werk in de kassen gaat gewoon door. Bij Wouters zijn er al wel wat lege plekken in de kas. Normaal gesproken staan er honderd miljoen plantjes. Alle 75 vaste medewerkers zijn nog wel allemaal in dienst.

Moederdag

Het bedrijf van Bram Bernhard in Luttelgeest loopt zo'n vier tot vijfhonderdduizend euro omzet per week mis. Hoe lang het nog door kan gaan? "Tot het geld op is", zegt Bernhard. Met steun van de banken kan het bedrijf het nog wel even uitzingen. Alle bedrijven hopen dat de komende weken de handel met Engeland en Duitsland weer op gang komt.

Ook bij Bernhard is de temperatuur in de kas wat lager gezet. Hij heeft de stekjes voor de bolchrysanten voor dit najaar weggegooid. Er is geen plaats in de kas. Planten blijven weken langer staan dan gepland. De telers hebben de keuze, of deze planten weggooien of geen nieuwe planten.

Voor Bernhard is het geen keuze. Er zit al maanden werk in de planten die nu worden opgebonden. Hij hoopt ze nog kwijt te kunnen. "Dit is voor ons hét seizoen. Ik heb al negentig procent van kosten gemaakt. Ik hoop op afzet voor moederdag."