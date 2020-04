Ondernemers willen 'Nederland van het slot'

Als voorbeeld noemt ze de supermarkten die het in een nacht voor elkaar kregen om op een verantwoorde manier open te blijven. "Waarom is er niet aan de horeca gevraagd hoe zij dat voor zich zouden zien. In Singapore zie je restaurants met tafeltjes uit elkaar en plexiglas ertussen. Dat kan hier ook."

Ondernemer Wendy van Ierschot, voorzitter van de Entrepreneurs Organization, vindt dat er veel te veel gefocust wordt op de zorg en te weinig op de economische gevolgen. "Wat gaan we na 28 april doen? Daar moeten we ons nu al op voorbereiden. Er wordt ons niets gevraagd, er wordt niet gevraagd of wij oplossingen hebben. Terwijl ik overloop van de ideeën", zegt ze.

Het gaat in Nederland nu vooral over voldoende IC-bedden en het effect van de huidige maatregelen. Maar wat zijn de opties als het virus voldoende is teruggedrongen? En wanneer komt er een einde aan de maatregelen die heel Nederland bijna plat hebben gelegd?

Ook voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Hans de Boer wil een perspectief voor onbdernemers. Gij gaat er vanuit dat de huidige corona-maatregelen nog tot en met de meivakantie duren. "En dan gaan we gas bijgeven. Je moet eerlijkheid betrachten en zeggen dat we dan weer rustig aan de gang gaan", zei De Boer vandaag in WNL Op Zondag.

Een groeiende groep ondernemers - winkels, horeca, kappers, bloementelers - willen weer aan het werk. Ze zijn bang dat de economische schade straks zo groot is geworden dat er geen oplossingen meer zijn. De Boer: "Het probleem wordt echt ontzettend groot. Ik krijg een paar honderd mails en appjes per dag van bezorgde ondernemers."

Wat vinden we acceptabel?

Epidemioloog Patricia Bruijning begrijpt de ondernemers, maar vindt het te vroeg om alle maatregelen op te heffen. "Op dit moment is dat geen goed idee. Er zijn nog te veel besmettingen. Inhoudelijk is het ook ingewikkeld: want wie laat je dan vrij?

Bruijning verwacht na 28 april nog steeds maatregelen. "Hoe dan ook. Maar we moeten de balans vinden tussen enerzijds het beschermen van kwetsbaren en daarnaast het normale leven zo veel mogelijk weer laten doorgaan."

Ook jonge mensen belanden op de IC, zegt Bruijning. "We snappen nog niet waarom dat bij sommigen wel gebeurt. Dus we moeten nog meer leren over het virus om de risicogroepen te kunnen kiezen. Waar trek je de grens? Wat vinden we acceptabel qua ziekenhuisopnamen van jongeren? Dat is een ingewikkelde discussie."

Een samenleving die vooral de kwetsbaren beschermt door hen binnen te houden, noemt Bruijning ondoenlijk. "Dan moet je ouderen isoleren omdat je niet kan voorkomen dat er toch contacten zijn. Je kan ouderen niet volledig isoleren. Dat is onmenselijk."

De juiste balans

Maar in de ideeën van ondernemer Van Ierschot ziet de epidemioloog ook wel wat. "Social distancing kan de norm blijven als je andere regels versoepelt. Bijvoorbeeld een beperkt aantal mensen in een restaurant, of in bioscopen elke derde stoel bezet. Je zou daarbij zeker kunnen kijken naar specifieke risicogroepen. Mensen boven 70 moet je dan adviseren om niet naar een restaurant of de bioscoop te gaan."

Misschien is de oplossing om ouderen en zieken te vragen om nog langer binnen te blijven, zegt Van Ierschot, die veel contact heeft met ondernemers en ziet wat de gevolgen van de maatregelen zijn.

"Als we nog langer dicht blijven heeft dat zoveel consequenties dat daar misschien nog wel meer doden door vallen: hartoperaties die worden uitgesteld, burn-outs van ondernemers, faillissementen. Nu is zonder overleg besloten alles dicht te gooien, zonder na te gaan of er misschien nog iets wèl kan."