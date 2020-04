Prostitutie gaat ondanks corona gewoon door

Sekswerkers in het gehele land werken door, maar nu vanuit huis. Dat melden hulpverleners aan Nieuwsuur. Dat blijkt ook uit advertenties die worden aangeboden op erotische websites als Speurders, Seksjobs en Kinky.

Toenmalig minister Bruno Bruins kondigde ruim twee weken geleden aan dat niet alleen restaurants, sauna's en sportclubs, maar ook seksclubs gesloten moesten worden in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En de aanvullende maatregelen van 24 maart verbieden het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder escortservices.

Soort sociaal werk

Maar Monica (niet haar echte naam) werkt gewoon door als prostituee. "Ik werkte in verschillende clubs, waaronder Den Haag en Amsterdam. Er was maar één andere optie: ik heb besloten thuis te gaan werken. Ook omdat er vraag naar was vanuit mijn klanten."

Ze beperkt het aantal klanten per dag wel iets. "Je moet ook niet denken dat ik de hele dag lig te wippen. Wij doen ook een soort sociaal werk. Een groot gedeelte van mijn collega's uit de clubs doen hetzelfde: ze werken vanuit huis of huren een kamer bij een vriendin."

Naar mate het verbod lager duurt, verwacht Monica dat meer sekswerkers thuis zullen werken. "Ze moeten wel, want je kunt toch geen honger gaan lijden? Het is als de kapper, daar kan ik nu niet heen, dus komt de kapper bij mij thuis. Het leven gaat door, maar dan onder de radar."

Geldnood

Op de Wallen is het inmiddels stiller dan ooit. Monique Haaijen werkt er al veertig jaar als exploitant. Zij kijkt er niet van op dat sekswerkers die eerst achter de ramen of in clubs werkten, nu thuiswerken. "Ze hebben vaak verplichtingen hier, maar vaak ook nog in een ander land. Ik kan het dus begrijpen, maar het is wel heel gevaarlijk."

Sekswerkers komen in geldnood en proberen het op een andere manier. "De huur moet betaald worden en het brood moet op de plank", zegt escort Lyle Muns van van non-profit-bordeel My Red Light. "Naarmate de intelligente lockdown langer duurt, hoe meer collega's weer aan het werk gaan om niet onnodig klanten te verliezen."

Sekswerkers kunnen aanspraak maken op sociale regelingen en noodfondsen van de overheid, maar die gelden niet voor iedereen. Want niet alle mensen in de prostitutie zijn zzp'er of hebben een DigiD en vallen dus buiten de boot. Minke Fisscher, van hulpverleningsorganisatie Belle, voor sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel, zegt dat duizenden personen in financiële problemen komen.

150 advertenties

Dat merkt ook Heleen Driessen, vertrouwenspersoon bij Prostitutie&Gezondheid292 in Amsterdam. Zij staat in nauw contact met sekswerkers en hun exploitanten. "Ik heb de afgelopen week al meer dan 500 telefoontjes gehad. Ik vindt dat iedereen zich aan de RIVM-norm van 1,5 meter afstand moet houden, maar dat sluit sekswerk uit."

Harde cijfers over het aantal thuiswerkers zijn er niet, maar internetsites geven wel een indicatie. Op verschillende sites verschijnen dagelijks 150 advertenties door heel Nederland voor privé-ontvangst of escort.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat de richtlijnen duidelijk zijn. "Iedereen moet afstand houden en zoveel mogelijk binnenblijven. Daarnaast is er een verbod op contactberoepen, waaronder escortservices."