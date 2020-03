Op deze drukke corona-afdelingen heerst een beklemmende rust

Een afdeling vol ernstig zieke coronapatiënten: je verwacht misschien hectiek, maar in het Amphia Ziekenhuis in Breda heerst er juist rust. Beklemmende rust, dat wel. Het personeel werkt al wekenlang ongelooflijk hard om het grote aantal patiënten de beste zorg te geven. "We lopen een marathon", vertelt een van de verpleegkundigen, "maar we doen het met z'n allen".

Nieuwsuur mocht dit weekend bij hoge uitzondering meekijken op de corona-afdelingen van het ziekenhuis, dat midden in de Brabantse corona-brandhaard ligt. Op de IC liggen nu 27 patiënten, oude maar ook jonge mensen, in een kunstmatige coma. Het in slaap brengen is een heftig moment, vertelt een IC-verpleegkundige. Patiënten hebben doodsangst in hun ogen, omdat ze weten wat ze misschien te wachten staat: