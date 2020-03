'Mogelijk volgende week al zwartste scenario op intensive care'

"In de dagen daarvoor was er een toename van zo'n 50 IC-patiënten per dag, maar toen bleek dat we richting de 100 tot 120 per dag gingen. Ik dacht: dat gaat niet goed en we zijn gaan schakelen. Op basis van de data van onze vereniging zag ik die stijging al komen. Toen heb ik gezegd: die piek komt naar voren en is er misschien wel half april."

Vorige week nog voorspelde het RIVM dat de piek op de intensive care pas eind mei of begin juni zou vallen. Ook Gommers ging daar vanuit, zo bleek toen hij afgelopen woensdag de Tweede Kamer bij praatte over de ontwikkelingen. Hij legt nu aan Nieuwsuur uit dat er op woensdagavond nieuwe cijfers kwamen die dat beeld deden kantelen.

Het zou nog twee maanden duren, maar vandaag blijkt dat we nog zes dagen hebben om de IC-capaciteit uit te breiden tot 2400 bedden. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, denkt dat het mogelijk is. "Maar dan moet wel ieder ziekenhuis en iedere intensivist meedoen. Het wordt spannend."

Het RIVM zei gisteren tegen de NOS dat er in het meest waarschijnlijke scenario half april 2500 coronapatiënten op de intensive care liggen. Een groot verschil met een week eerder, toen de hoop was dat er begin april maximaal 1000 bedden nodig zouden zijn. Maar dat aantal is al bereikt.

In een crisissituatie ga je andere zorg leveren. Dan gaat het meer over de kwantiteit dan over de kwaliteit.

Als het aantal coronapatiënten dat IC-zorg nodig heeft blijft stijgen, dan is er ergens een grens, zegt Gommers. "Het gaat om apparaten die je nodig hebt, maar vooral om personeel. Er zijn IC-verpleegkundigen nodig om de goede zorg te kunnen leveren die we gewend zijn. We doen het nu al met andere specialisten buiten de IC, dat vergt al heel veel."

Hij denkt dat er met een aantal van 2500 tot 2600 patiënten op de intensive care een crisissituatie kan ontstaan. "Dan is het aan de minister om dat af te kondigen. In een crisissituatie ga je andere kwaliteit zorg leveren. Dan gaat het meer over de kwantiteit dan over de kwaliteit."

Op dit moment is er op IC's in Nederland plaats voor ongeveer 1100 coronapatiënten en zo'n 500 niet-coronapatiënten. Eind deze week moeten er 2400 bedden gerealiseerd zijn, maar wat als er op maandag weer 100 coronapatiënten bijkomen op de IC?

"Als blijkt dat dat de grens is, dan gaan we in die zwarte periode aankomen", zegt Gommers. "We gaan eerst bekijken hoeveel rek er nog is, maar ergens zit die grens en als je daarover heen gaat, dan zal je met elkaar keuzes moeten maken over welke patiënten nog behandeld worden."