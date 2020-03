Het succes van de Taiwanese corona-aanpak

Taiwan is wat betreft de aanpak van corona een groot succesverhaal. Het dichtbevolkte eiland met 23 miljoen inwoners kreeg in januari voor het eerst te maken met het virus, maar tot nu toe zijn er slechts 153 besmettingen bekend en twee doden gevallen. En dat terwijl het eiland midden in een regio ligt waar corona hard heeft toegeslagen.

Gezondheidsdeskundigen denken niet dat Taiwan veel gevallen over het hoofd ziet, want het land test zeer uitvoerig op het virus. Duidelijk is dat het land veel heeft geleerd van de SARS-epidemie van 2003. Wat verklaart verder het succes van de Taiwanese aanpak? En kan Nederland daar nog iets van leren?