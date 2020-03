Nog maar 3 mondkapjes over: 'Straks kan ik geen patiënten meer zien'

Tekorten aan ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en andere materialen belasten de zorg op veel plaatsen. Ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in het hele land zien hun voorraden slinken, terwijl de spullen hard nodig zijn. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarschuwt dat de eerstelijnszorg in gevaar kan komen. "Als wij geen materialen meer hebben waarmee we ons als huisarts kunnen beschermen, kunnen we geen patiënten meer zien", zegt huisarts en LHV-bestuurslid Carin Littooij. "En als er geen nieuwe materialen komen, dan zou dat moment heel snel in zicht kunnen komen. Mogelijk gaat het om dagen." Ze vertelt dat de LHV elke dag contact heeft over de voorraadproblemen met het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. "Minister Bruins heeft op 5 maart al gezegd dat hij er druk mee bezig was. We krijgen elke keer te horen dat het geregeld is en gaat worden, maar tot op vandaag is dat nog niet het geval."

Corona-spreekuur In de praktijk van Littooij in Driebergen zijn op dit moment nog drie mondkapjes over. Huisarts in opleiding Lisa van Wijnen nam er vanochtend nog eentje mee toen ze op huisbezoek ging bij een patiënt die hoestte. "Dan moet je toch bedacht zijn op het coronavirus en daarom neem je beschermende kleding mee." De meeste patiënten worden alleen nog telefonisch geholpen. Alle niet-spoedeisende afspraken zijn afgebeld. De wachtkamer is vandaag dus helemaal verlaten. "We willen het risico op besmetting zo klein mogelijk houden", zegt Littooij. De patiënten tonen over het algemeen veel begrip voor het besluit. "Als mensen echt gezien moeten worden en ze hebben klachten die op corona wijzen, dan komen ze hier op een speciaal corona-spreekuur. Of we bezoeken ze thuis." Maar voor zowel het spreekuur als die huisbezoeken is beschermende kleding dus echt noodzakelijk, benadrukt de huisarts.

“ Straks stokt de eerstelijnszorg, niet door een tekort aan dokters, maar door een tekort aan mondkapjes. Carin Littooij, huisarts en LHV-bestuurslid