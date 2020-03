Medische microbiologen: 'Informatie RIVM loopt achter en is incompleet'

Als Nederland nu niet meteen doorpakt in het beteugelen van het aantal coronabesmettingen, zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) vandaag in een brief aan het RIVM, na de aankondiging van extra maatregelen in het hele land. Ze vragen om "militaire besluitvaardige structuren".

"Steengoed wat het kabinet nu heeft gedaan, want dit was nodig", zegt professor Heiman Wertheim, bestuurslid van de NVMM. Maar het is misschien niet genoeg. "De situatie is dringend. Er moet goede informatie komen. Want het probleem is groter. Men heeft geen idee wie er op de intensive care liggen, wie er zijn opgenomen, wie hersteld is en gezond is ontslagen."

De artsen hebben data van het virus bestudeerd uit andere bronnen en concluderen dat informatie op de RIVM-site "ernstig achterloopt en niet compleet is". "De RIVM-data geven de indruk dat Brabant niet veel verschilt van Utrecht en dat de stijging van het aantal gevallen wel meevalt. Wij weten allen dat dat niet zo is."

Drastische maatregelen

De artsen verwijten het RIVM niet voldoende op coronacontacten te testen. Ook willen ze dat het RIVM de problemen zichtbaar maakt door op de site tabellen te maken met overzichten van nieuwe vastgestelde gevallen en verdachte (niet geteste) gevallen, hoeveel mensen er zijn opgenomen en op de intensive care liggen en informatie over het aantal overlijdens-, herstelde- en geteste gevallen.

De NVMM verwacht dat Nederland de trend in Italië zal volgen. "Ingrijpende acties in Italië lijken nu effect te hebben, maar zijn te laat ingezet, zoals ook door Italië wordt aangegeven", staat in de brief. De artsen schrijven dat nu niet optreden uiteindelijk tot meer schade zal leiden. "Alleen drastische maatregelen in de beginfase kunnen het risico voor burgers beperken."

Alert blijven

De artsen willen ook dat voorraden voor het stellen van diagnoses centraal worden geregeld en op peil worden gebracht. "Er is nu een tekort aan mondneusmaskers en beschermingsmiddelen." Of de nieuwe maatregelen voldoende zijn, kan Wertheim moeilijk inschatten. "Belangrijk is dat kabinet nu belangrijke stappen heeft gezet in maatregelen. En belangrijk is dat we vanaf nu alert blijven."

"Iedereen moet zich aan de aangekondigde nieuwe maatregelen houden. En goed nadenken", zegt Wertheim. "Mijn beste vriend viert zijn verjaardag en wordt 50. Ik ga daar niet naartoe en heb het afgezegd. Mijn vriend heeft zijn feestje afgezegd."