Undercover in Polen: zo eenvoudig is ziektewetfraude

Agnieszka krijgt op één dag zo van meerdere Poolse artsen, om verschillende redenen, een officiële verklaring dat ze 'te ziek' is om in Nederland te werken. Slechts één van de zes artsen weigert mee te werken.

Bij een volgende arts is Agnieszka brutaler. Met haar gezondheid is niets mis, zegt ze. Ze wil niet in Nederland werken vanwege haar thuissituatie. De Poolse arts helpt graag en verklaart zonder verdere toelichting dat de vrouw de komende weken niet kan werken.

We noemen haar Agnieszka. Met een verborgen camera legden we vast hoe ze met allerlei overduidelijke smoesjes ziekbriefjes probeert te regelen. Een arts verklaart na één kort bezoekje dat Agnieszka een wekenlange behandeling krijgt en niet kan werken.

Zo kan een werknemer in het buitenland zich ziek melden met een verklaring van een arts in bijvoorbeeld Polen. Maar hoe betrouwbaar zijn artsenverklaringen uit Oost-Europese landen? Met een kerngezonde, Poolse dame bezocht Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma zes willekeurige artsen in een Poolse stad.

Ziekgemeld in Nederland, maar met een uitkering gewoon aan het werk in Polen. Dat is fraude, maar de controle hierop door uitkeringsinstantie UWV verloopt problematisch, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De fraude loopt van uitzendbureaus in Nederland tot aan artsen in het buitenland.

Kerngezond de ziektewet in? Zo makkelijk is het

Niet alleen arbeidsmigranten frauderen - al dan niet met hulp van een arts - met de ziektewetuitkering. Ook malafide uitzendbureaus maken misbruik van de ziektewet als er tijdelijk minder werk is.

Een Poolse 22-jarige arbeidsmigrant (die we Magreta noemen omdat ze anoniem wil blijven) zit met een ziektewetuitkering in Polen. Ze vertelt dat ze door haar werkgever ziek is gemeld bij het UWV.

Margreta werkte in de bloemensector. "Maar ik zat bijna twee weken lang zonder werk in het Polenhotel (onderkomen voor arbeidsmigranten, red.) in Nederland. En ze hadden geen werk voor mij. Ze stuurden me van het kastje naar de muur."

"Ik belde steeds. Uiteindelijk hebben ze mij bij het UWV ziekgemeld. Een aantal mensen dat in hetzelfde hotel zat, is ook ziekgemeld."

377 Euro per week

De Poolse denkt dat er voor haar geen werk meer was omdat ze zwanger is. "Ze wilden lichter werk voor mij, maar dat was er niet. Vooral omdat het laagseizoen was. Ik bleef maar in het Polenhotel zitten. Terwijl ik graag wilde werken en kon werken."

Ziek is ze niet, maar Margreta krijgt nu 377 euro per week. "Het UWV heeft mij niet gebeld, niet gecontroleerd. Ik heb ook echt geen enkel bericht van hen gekregen."

Ze denkt dat de fraude een manier is om de verliezen van een werkgever te dekken. "Ze sturen werknemers zelf naar het UWV, zodat de werkgever geen geld hoeft te betalen, maar de staat. Ze laten de staat betalen."