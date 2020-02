De uitzending van 28 februari

In Nederland zijn twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De eerste patiënt is een man uit Loon op Zand. Hij is woensdag al opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en verblijft daar in isolatie. Vannacht is een vrouw uit Amsterdam gediagnosticeerd met Covid-19. De twee patiënten hebben volgens het RIVM geen link met elkaar.

Escalatie dreigt in Idlib

Op verzoek van Turkije komen ambassadeurs van 29 NAVO-bondgenoten vandaag bijeen om te praten over de situatie in Syrië.

Bij een bombardement van de Syrische luchtmacht in de provincie Idlib zijn gisteren namelijk 33 Turkse militairen omgekomen. Volgens Rusland was het artillerievuur bedoeld voor rebellen en is de dood van de Turken de schuld van Turkije zelf, omdat het land hun aanwezigheid in het gebied niet had gemeld. Turkije stelt juist dat de Syrische aanval doorging nadat een waarschuwing was gegeven. Ankara dreigt nu vluchtelingen die naar Europa willen niet langer tegen te houden.

We spreken correspondent Lucas Waagmeester. Hij is in Turkije bij de Griekse grens. En te gast is veiligheidsexpert Dick Zandee van instituut Clingendael.