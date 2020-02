Op zoek naar Leonid Chartsjenko, een verdachte in het MH17-proces

Een auto hobbelt langs en door de gaten in de Kosmonautenstraat in Konstantinovka. De flats zijn vervallen en grauw. Dit is een verwaarloosde hoek van Oekraïne. Volgens de officiële aanklacht woont Leonid Chartsjenko, een van de verdachten in het MH17-proces, in deze straat.

Een buurman zit op een bankje voor de flat. Hij kent Chartsjenko al sinds hij er als driejarig jongetje op de speelplaats speelde. Uit officiële documenten blijkt dat Chartsjenko op zijn zestiende is veroordeeld voor moord. Op 21-jarige leeftijd kwam hij weer vrij.

Lokale commandant

In het voorjaar van 2014 sloot Chartsjenko zich aan bij de pro-Russische rebellen. De buren zijn verbaasd over die stap, want Chartsjenko was niet politiek actief. Hij verkocht vis op de plaatselijke markt.

Als de separatisten het politiebureau en het gemeentehuis innemen, is Chartsjenko een paar weken later de lokale commandant, zegt Alexander Malenchenko. Zijn zoon wordt in het voorjaar van 2014 gegijzeld door de rebellen in Konstantinovka. Als Malenchenko onderhandelt over de vrijlating van zijn zoon, leert hij Chartsjenko kennen.