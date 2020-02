Loopt de corona-epidemie uit de hand? 'Het kantelpunt nadert'

In Italië zijn de afgelopen dagen twee mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee staat de teller op drie doden in Europa. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nadert de epidemie een kantelpunt, zegt viroloog Marion Koopmans, een van de wereldleiders binnen het onderzoek naar virusverspreiding. "Landen die ermee te maken krijgen, moeten net als China het virus met alle macht onderdrukken. Anders gaat het niet lukken om dit te stoppen."

In Italië hebben ze er waarschijnlijk niet goed genoeg bovenop gezeten en gevallen gemist, denkt Koopmans. "In China zijn ze heel erg alert, dat moet in alle andere landen ook. Als is dat lastig, want we hebben een open wereld, je hebt het niet helemaal in de hand."

Signalen gemist

Berichten dat de incubatietijd van het nieuwe coronavirus mogelijk langer is dan gedacht, betwijfelt Koopmans. De autoriteiten in de Chinese provincie Hubei melden dat een 70-jarige man pas 27 dagen nadat hij was besmet ziekteverschijnselen kreeg. Experts gingen tot nu toe uit van een incubatietijd van 14 dagen.

Koopmans: "Het meest waarschijnlijke is dat daar iets is misgegaan bij de registratie, dat er signalen zijn gemist, want de incubatietijd die gebaseerd is op waarnemingen bij een grote groep patiënten is maximaal 11 dagen. Voor de zekerheid twee weken. Daar houdt het RIVM ook aan vast. Mocht er iemand melding maken van een langere incubatietijd, dan zou er ook sprake kunnen zijn van een onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond, waardoor de incubatietijd alleen langer lijkt."

Een langere incubatietijd zou het lastiger kunnen maken de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het RIVM zegt alle ontwikkelingen in de gaten te houden.