De uitzending van 13 februari

De Amerikaanse inlichtingendiensten en de Duitse Bundesnachrichtendienst luisterden decennia lang belangrijke wereldgebeurtenissen af zelfs van bondgenoten. Ze kregen daarbij hulp van Nederland. Dat blijkt uit geheime evaluatierapporten van de diensten zelf, die in handen zijn van de Duitse televisiezender ZDF en de Washington Post. Onderzoeksplatform Argos kreeg inzage in deze rapporten en onthult deze week de rol van Nederland bij deze inlichtingencoup. We spreken erover met de wiskundige, hoogleraar Bart Jacobs .

Moskeeën onder de loep

Gematigde moslims hebben in verschillende moskeeën in Nederland last van overheersing door orthodoxe geloofsgenoten en hun buitenlandse geldschieters. Dat blijkt uit verschillende verhoren door de Tweede Kamercommissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Ook vandaag gaat de parlementaire mini-enquête over buitenlandse beïnvloeding van moskeeën verder met het onderzoek. Arjan Noorlander doet daarvan verslag.