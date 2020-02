Davy heeft last van oorsuizen en wil jou daarvoor behoeden

"Er zijn een heleboel dingen die ik moet laten, helaas", zegt Davy van Eijk. Hij lijdt aan tinnitus, ofwel oorsuizen. "Het begon met festivals. Daarna ging het eigenlijk steeds verder. Ik ga niet meer wekelijks stappen en vier geen carnaval: drukke feestjes met harde muziek mijd ik liever." Artsen trekken aan de bel want het aantal jongeren met tinnitus neemt toe, mede door de harde muziek op festivals. Want daar geldt wel een maximaal geluidsniveau van 103 decibel, maar dat is alleen veilig mét oordoppen in, zo blijkt nu. Ook Davy ging veel naar festivals, maar dat kan nu niet meer. "Het is belangrijk om mijn verhaal te vertellen, omdat ik mensen wil redden, of eigenlijk wil helpen. Hopelijk kan zo worden voorkomen dat zij dezelfde fouten maken als ik." In de video hieronder legt Davy uit wat tinnitus met zijn leven doet. En geen zorgen; in het filmpje gaat het piepje, anders dan in Davy's leven, wél weg:

Tinnitus: hoe klinkt het? En wat doe je ertegen?

Davy kreeg steeds vaker en steeds langer last van oorsuizen na festivals. "We zijn eigenlijk vooral naar hardstyle- en hardcorefeestjes geweest. Maar niemand van ons was bezig met oordopjes of bescherming of dat het misschien slecht voor je zou kunnen zijn. Ikzelf ook niet." De harde muziek resulteerde bij Davy in gehoorschade. "Toen ik het voor het eerst merkte, ging het nog wel weg gelukkig. Maar toen na verloop van tijd is het gebleven. Toen dacht ik: waarom ik?" "Ik heb het heel lang ontkend en geprobeerd uit de weg te gaan door bijvoorbeeld oortjes in te doen met te harde muziek. Dan dacht ik: dan hoor ik het tenminste niet. Het heeft heel lang geduurd voor ik het kon accepteren." Ook toen hij zelf het probleem onderkende, durfde Davy er nog niet met anderen over te praten. "Ik heb het wel lang voor mezelf gehouden, proberen zelfstandig op te lossen. Daar heb ik achteraf wel veel spijt van eigenlijk."

“ De meeste mensen hebben geen oordoppen in. Het is nog niet echt doorgedrongen. Davy van Eijk

Maar ook nadat hij familie, vrienden en zorgverleners over het oorsuizen had verteld, bleef het voor Davy zwaar. "Ik was in die periode somber, omdat je leven in één klap verandert. Kan ik nog wel in het leven doen wat ik wil? Een toekomst met school, werk, relaties, kinderen?"

Hij heeft op Facebook een platform opgericht voor jongeren met oorsuizen. "We hebben gekeken hoe we meer jongeren kunnen betrekken. Ik heb daar samen met hen over nagedacht. We hebben een oproep geplaatst op sociale media en er stromen nog steeds wekelijks mensen in." Naast lotgenoten hoopt Davy ook andere jongeren te bereiken. Want hij weet dat het nog vaak misgaat, vooral op de festivals. "De meeste mensen hebben geen oordoppen in. Het is nog niet echt doorgedrongen. Dus het is voor jongeren gewoon heel lastig. Ik probeer daar met mijn eigen verhaal aan bij te dragen."

Heb je zelf last van een piep in je oor? Kijk voor advies en informatie op de site van stichting HoorMij.