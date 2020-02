Mensen in kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. En 20 procent van de bewoners is bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Elders in het land is dat 6 procent. De leefbaarheid in de kwetsbaarste wijken van het land neemt verder af, zo blijkt uit onderzoek.

Achterstandswijken zijn niet veilig, niet sociaal, niet schoon, en vooral: je zal er maar wonen. Toch hebben heel veel mensen geen keus. Een portret van de Tilburgse wijk Het Zand. "Als we niks doen dan wordt het hier een ghetto."