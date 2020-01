Migratiebeleid op de schop: 'Illegalen gaan nu echt terug'

Het hele Europese migratiebeleid moet op de schop. De grenzen moeten beter worden bewaakt en de EU moet afgewezen asielzoekers direct uitzetten. Dat is althans de ambitie van de nieuwe Europese Commissie.

Eurocommissaris voor migratie Margaritis Schinas was vandaag op bezoek in Den Haag, waar hij steun zoekt voor zijn nieuwe aanpak van de migratieproblemen in Europa. De commissaris zegt dat Europa altijd mensen blijft opvangen die ellendige omstandigheden ontvluchten. "Maar iedereen die niet die bescherming van de EU verdient, zal terug moeten. En deze keer doen we het ook."

Verder moet er een oplossing komen voor landen die weinig of geen migranten willen opvangen en ook geen geld wilden doneren, vooral uit Oost-Europa. Schinas is er duidelijk over: wie niet opvangt, moet betalen. "Iedereen moet z'n bijdrage leveren op de een of andere manier. Ook dit zal niet makkelijk worden, maar we moeten het doen."