Regeringspartijen willen meer geld voor behandeling gevaarlijke patiënten

Zij stapten naar de rechter om hogere tarieven af te dwingen. Die bepaalt morgen in een kort geding of de instellingen inderdaad te weinig geld krijgen voor de psychiatrische zorg die ze leveren aan mensen die een gevaar zijn voor de samenleving.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) zou weer met zorginstellingen om tafel moeten om nieuwe vergoedingen af te spreken voor de behandeling van deze mensen, vindt partijgenoot Van Wijngaarden. "Als de zorginstellingen meer geld nodig hebben, dan moeten we dat bloedserieus nemen. Een juridische strijd over de tarieven leidt alleen maar af van de zorg voor een veiligere samenleving."

Er moet meer geld naar klinieken voor de psychiatrische zorg van gevaarlijke patiënten. Dat zeggen VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden en CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg in aanloop naar een besluit van de rechter en een Kamerdebat over het onderwerp.

Het gaat om de tarieven voor zogeheten ' overige forensische zorg '. Per jaar krijgen zo'n 25.000 mensen deze behandelingsvorm door een rechter opgelegd nadat iemand een straf heeft uitgezeten voor een gewelds- of zedendelict. Het zijn mensen die een gevaar zijn voor de samenleving als ze niet worden behandeld.

Minister Dekker betaalt de klinieken minder dan de Nederlandse Zorgautoriteit als maximumtarief heeft vastgesteld. De instellingen zeggen dat hun cliënten veel meer kosten dan reguliere psychiatrische patiënten, onder meer omdat personeel en samenleving tegen hun cliënten beschermd moeten worden.

Anne Faber

De kliniek van zorginstelling Fivoor in Den Dolder, waar de moordenaar van Anne Faber verbleef, heeft na de moord bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in extra beveiliging voor de buurt. "Dat moet allemaal uit hetzelfde potje worden betaald", zegt Sophie Koek, forensisch manager in Den Dolder. "Als de minister de tarieven niet aanpast, kunnen we patiënten minder behandeling geven of we moeten schrappen in de veiligheid van de buurt of het personeel."

"Het is heel ernstig dat instellingen zeggen dat ze te weinig geld hebben", zegt Van Toorenburg. "Haal ze uit het financiële moeras en zorg voor fatsoenlijke financiering."

Van Wijngaarden: "Op deze vorm van behandeling van gevaarlijke mensen mag niet worden beknibbeld. Zeker niet als we van deze instellingen verwachten dat ze een bijdrage leveren voor de veiligheid van de samenleving.''

Kans op recidive veel kleiner

Uit onderzoek blijkt dat de kans op recidive na intensieve psychiatrische behandeling veel kleiner is dan na een reguliere gevangenisstraf. Het wringt dat de samenleving en de politiek steeds minder recidive en meer veiligheid voor steeds minder geld willen, vinden de acht instellingen.

Alleen al de Waag, onderdeel van de Utrechtse Van der Hoevenkliniek, schat dat ze 800.000 euro per jaar verlies lijden als het ministerie voet bij stuk houdt. De instelling behandelt jaarlijks zo'n 8000 mensen in opdracht van de rechter tot ze weer normaal gedrag vertonen. Bovendien hebben ze na de moord op Anne Faber op verzoek van het ministerie van Justitie een kliniek voor zedendelinquenten opgericht die ze met de nieuwe tarieven niet kunnen runnen.

Het zou een faillissement kunnen betekenen, zegt Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag. "Als we minder geld krijgen, kunnen we minder behandelen. En dan sta ik niet in voor de veiligheid van de samenleving."

Woensdag debatteert de Kamer over de GGZ, waar de forensische zorg onder valt.